Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime üç gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ülke gündemine bomba gibi düştü.
Siyaset gündemi İnce'nin istifasını konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Pursaklar'da vatandaşlara hitap etti. Mitingin sonunda mikrofonu eline alan anonsçu, "Yedili masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki… Bugün Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Erdoğan'ın yanıdır" ifadelerine yer verdi.
Mitinge damga vuran bu sözler alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Politika › Anonsçusunun Muharrem İnce gafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine damga vurdu - Son Dakika