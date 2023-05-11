Anonsçusunun Muharrem İnce gafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine damga vurdu - Son Dakika
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Anonsçusunun Muharrem İnce gafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine damga vurdu

11.05.2023 22:13

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Pursaklar'da gerçekleşen mitinginde garip bir olay yaşandı. Erdoğan'ın konuşması sonrası mikrofonu eline alan anonsçu, "Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Erdoğan'ın yanıdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime üç gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ülke gündemine bomba gibi düştü.

"SİZİN YERİNİZ KASETÇİLERİN YANI DEĞİL"

Siyaset gündemi İnce'nin istifasını konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Pursaklar'da vatandaşlara hitap etti. Mitingin sonunda mikrofonu eline alan anonsçu, "Yedili masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki… Bugün Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Erdoğan'ın yanıdır" ifadelerine yer verdi.

Mitinge damga vuran bu sözler alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde ilginç anons: İnce'ye gönül verenler, yeriniz milletin adamının yanıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde ilginç anons: İnce'ye gönül verenler, yeriniz milletin adamının yanıdır

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Son Dakika Politika Anonsçusunun Muharrem İnce gafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine damga vurdu - Son Dakika


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