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Antalya, Avrupa Gençlik Başkenti olmak için çalışacak - Son Dakika

Antalya, Avrupa Gençlik Başkenti olmak için çalışacak

24.12.2021 13:06
Antalya, Avrupa Gençlik Başkenti olmak için çalışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Antalya'nın Avrupa Gençlik Başkenti unvanı alması için çalışma başlatacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Antalya'nın Avrupa Gençlik Başkenti unvanı alması için çalışma başlatacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Aralık Ayı Olağan Kurul Toplantısı gerçekleşti. Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, başkanlığında düzenlenen toplantıda 12 gündem maddesi yer aldı. Gençlik Meclisi, önemli bir adım atarak, 2025 yılı için Antalya'nın Avrupa Gençlik Başkenti olması yönünde çalışma yapmak için karar aldı. Oy birliği ile alının karar ile Gençlik Meclisi, Antalya'nın Avrupa Gençlik Başkenti olabilmesi için bir takım girişimler yapacak.

"Bağımlılıkla eylem planı"

Mecliste ayrıca gençlerin bağımlılıkla mücadele için eylem planı hazırlanması, Gençlik Meclisi'nin 3, 6 ve 1 yıllık etkinlik ve eylem planı hazırlanması için yönetim kurulu yetkilendirildi. Gençlik Meclisi, kırsal mahallelerdeki okullarda şehrin takımları Antalyaspor ve Alanyaspor'u tanıtmak amacıyla etkinlik yapılmasını da görüştü. Gençlik Meclisi, kreş, anaokulu, ilkokullar ve ortaokullarda hayvan sevgisi, çevre bilinçlendirilmesi ve iklim değişikliği hakkında eğitim verilmesi, öğrencilere serbest çalışmalarında ek gelir sağlayacak bir mobil uygulama oluşturulması yönünde çalışma yapılması kararı aldı. - ANTALYA

Antalya, Avrupa Gençlik Başkenti olmak için çalışacak
Antalya, Avrupa Gençlik Başkenti olmak için çalışacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, gençlik, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Antalya, Avrupa Gençlik Başkenti olmak için çalışacak - Son Dakika


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