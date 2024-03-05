Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Esnaf Daire Başkanlığı kuracaklarını müjdeledi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile bira araya gelerek, esnaf dostu bir belediye başkanı olarak Esnaf Daire Başkanlığı kuracaklarını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Antalyalı esnafla buluştu. 5 yıllık görev süresince yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Böcek, her zaman esnaf dostu bir başkan olduğunu söyledi. Yeni dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi Esnaf Daire Başkanlığını kuracaklarını müjdeleyen Başkan Böcek, "AESOB ve oda başkanlarıyla çalışacağız. Her siyasi görüşten bütün vatandaşlarımızın oylarına talibim" dedi.

"Bizi yalnız bırakmadı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Muhittin Böcek'e hizmetleri için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Başkanla sık sık görüşüp toplantı yapıyoruz. Başkan da eskiden bizden bir ulaşım esnafıydı. Geçen bu süreçte tüm ulaşım esnafıyla ilgilenmiş ve sorunlarını çözmüştür. Esnafın halini bilen başkanımız yardımlarını esirgemiyor. Yaptığı her çalışmada fikirlerimizi aldı, çalıştaylar düzenledi. Ne zaman çağırsak yardımımıza koştu. Bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsun. Başkanımıza seçim yolunda başarılar diliyorum."

Şoför esnafıyla bir araya geldi

Muhittin Böcek, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve oda üyeleri ile bir araya gelip taleplerini dinleyerek projelerini anlattı. Başkan Böcek, akıllı ulaşım projesi kapsamında Bakanlıkça taksilere zorunlu kılınan araç takip iç ve dış kamera sistemlerini ve panik butonunu Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 6 bin 615 ticari taksiye ücretsiz takacaklarını söyledi. Yüksek girdilerle mücadele eden şoför esnafından desteğini hiçbir zaman esirgemediklerini ve esirgemeyeceklerini ifade eden Başkan Böcek, "Bizim derdimiz herkes kazansın, kimse mağdur olmasın. Bu anlayışımızdan da hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Tam destek

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, şoför esnafının karşılaştığı sorunları ve sıkıntıları anlatmak üzene 5 yılda Başkan Böcek'i tam 42 kez ziyaret ettiğini belirterek, "İçimizden bağrımızdan kopup, büyükşehir belediye başkanlığına kadar yükselen zatıaliniz elinizden geldiği kadar sorunlarımıza çareler aradınız. Birçok talebimizi yerine getirdiniz bir kısmını da çözümler üretmeye çalışmaktayız. Siz ve kadronuz Antalya ulaşım sorunlarına da çözümler üretme kararlılığından asla vazgeçmediniz. İyi niyetli ve kararlı çözüm amaçlarınıza güveniyor, bu konudaki güçlü iradenize tam destek veriyoruz" dedi. - ANTALYA