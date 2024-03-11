Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi\'ni korumak ve geliştirmek için çalışacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Kaleiçi'nin Antalya'nın en önemli kültürel mirası olduğunu belirterek bu bölgeyi korumak ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Böcek, "Koruma ve geliştirme temelli prensiplerimizle yapacağımız çalışmalarla Antalya halkına, turizme ve ülkemizin geleceğine en güzel Kaleiçi'ni sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Kaleiçi bölgesindeki esnaf, turizmci, bölge muhtarları ve vatandaşlar ile Kaleiçi Buluşması gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı buluşmada bölge halkının ve esnafın taleplerini dinleyen Böcek, Antalya'nın tarih kokan yeri Kaleiçi'ne yapılan çalışmaları anlattı.
"Hıdırlık Seyir Terası projesi devam ediyor"
Kaleiçi'nin geçmişten günümüze ışık tutan Antalya'nın en önemli değeri olduğunu söyleyen Böcek, görev süresi boyunca bölgeye yapılan hizmetleri şöyle anlattı:
"Kaleiçi'nde kaldırımları yenileyerek, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri ile sokak sağlıklaştırma çalışmaları yaptık. Hatırlarsanız Atatürk Caddesi'nde kadınlarımız topuklu ayakkabıları ile yürüyemiyordu. Bu kaldırımlar da baştan sona yenilendi. Görme engellilerin iz işareti, havuzların yenilenmesi yapıldı. Karaalioğlu Parkında bir müzeler kompleksi oluşturduk. Kent Tarihi Müzesi, Çevre İnovasyon Merkezi, Vatan Kahvesinin tekrar hayata geçirilmesi, Behlül Dal Müzesi. Eski belediye binası çok atıl durumdaydı. Orayı da büyükelçi ve yabancı devlet adamlarının ağırlandığı bir hale getirdik. Hıdırlık Kulesi'nde 1. Etap kazı çalışmaları tamamlandı. Seyir Terası Projemize başladık" dedi.
"Kaleiçi'ne çevre dostu elektrikli araçlar"
"Hıdırlık Kulesi ve Kaleiçi'nin korunması ve geleceğe en güzel haliyle taşınması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Böcek, "Kaleiçi, Antalya'mızın sonsuza dek yaşatılması gereken en önemli mirası. Bu mirası hak ettiği gibi korumaya, geleceğe bu mirası en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'mızın tarihi gözbebeği Kaleiçi'nde, belirlenen alanların tümünde, koruma ve geliştirme temelli prensiplerimizle Antalya halkına, turizme ve ülkemizin geleceğine, yapacağımız çalışmalarla, en güzel Kaleiçi'ni sunmaya devam edeceğiz. Kaleiçi'ni, Antalya'da tarihi hafızanın ana simgesi olarak konumlamayı sürdüreceğiz. Kaleiçi'nin temiz kalması için çevre dostu elektrikli araçların buraya girmesi noktasında Dünya Bankası'ndan kredimiz hazır. Geleceğin yeşil şehirleri projesi bünyesinde önümüzdeki dönem modern ve çevre dostu araçlarımızla buraya yakışır şekilde hizmet sunacağız" diye konuştu.
"Yat Limanı yeniden düzenlenecek"
Başkan Muhittin Böcek, Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demirci ve üyelerini de ziyaret etti. Yat limanında bulunan esnaf ve balıkçılarla bir araya gelerek önümüzdeki dönem bu bölgede yapacağı çalışmaları anlatan Başkan Böcek, Yat Limanı'nı Antalya'nın gelecek vizyonuna uygun şekilde koruma ve kullanma dengesini gözeterek düzenleyeceklerini söyledi. - ANTALYA
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