Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova\'da Uluslararası Ulaşım Zirvesi\'nde Antalya\'yı anlattı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova'da 140'tan fazla ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Ulaşım Zirvesi'nde Antalya'yı anlattı. Moskova Hükümeti ile ulaşım, turizm ve dijitalleşme alanlarını içeren iş birliği protokolünün de imzalandığı zirvede konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Her alanda gelişen ve büyüyen bir Antalya için azimle gururla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Moskova Ulaştırma ve Yol Altyapısı Geliştirme Departmanı ile Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası etkinlikte, şehirlerin gelişimi için oluşturulabilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, "140'tan fazla uluslararası devlet ve hükümet yöneticisinin yer aldığı zirvede, dünya ülkeleri ile Antalya'mızda hangi projeleri uygulayabileceğimizi paylaşma ve daha iyi nasıl geliştirebileceğimiz konularında iş birliğimizi geliştirme fırsatı bulduk" dedi.

Nüfusa göre en çok araç Antalya'da

Başkan Böcek, zirvede Antalya'yı her yönüyle tanıtan ve Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım başta olmak üzere yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum yaptı. Antalya'nın yılda 26 milyon turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Böcek, ulaşım ve trafikle ilgili konularda da bilgi verdi. Antalya'daki kayıtlı araç sayısının 1 milyon 520 bin 457 olduğunu ifade eden Başkan Böcek, nüfusa göre en çok aracın Antalya'da olduğunu belirtti.

"Toplu taşımayı güçlendireceğiz"

Antalya'da toplu ulaşımı yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Her iki kişiye bir aracın düştüğü Antalya'da araç kullanımının azaltılması ve trafik yoğunluğunun düşmesi için toplu taşımayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Başkan Böcek, mevcutta 3 etap raylı sistem hizmeti bulunduğunu belirterek 4 ve 5'inci etapların da hayata geçirileceğini vurguladı. Başkan Böcek, raylı sistem ağının genişletilmesiyle birlikte toplu ulaşımın rahatlatılarak trafik sorununun azaltılmasının hedeflediğini ifade etti.

"Şehir içinde trafik rahatlayacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ihalesi tamamlanan 4. Etap raylı sistem hattının, 18 kilometre ve 20 istasyondan oluşacağını da belirtti. Böcek yaptığı sunumda; "Antalya'da daha konforlu ve hızlı taşıma hizmeti sunacak yeni raylı sistem hattı ile şehir içi trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanacak. Ayrıca kentimiz ilk kez metro ile tanışacak" dedi.

Yerel ulaşım için ortak çalışma

Başkan Böcek, Moskova Hükümeti Başkan Yardımcısı, Moskova Ulaştırma ve Altyapı Strateji Geliştirme Başkanı Maksim Liksutov ile imzalanan Ulaşım, Turizm ve Dijitalleşme alanlarını içeren işbirliği protokolüne de değindi. Başkan Böcek, "Protokole göre Antalya ve Moskova arasında güncel ulaşım verileri paylaşılacak, ortak araştırma ve analizler yapılacak, yerel ulaşım durumunu iyileştirmek için birlikte çalışılacak" dedi. - ANTALYA