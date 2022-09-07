Büyükşehir Belediyesi, zabıta sayısını 235'e çıkartıyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, zabıta sayısını 235'e çıkartıyor

07.09.2022 13:52

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası personeli, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası personeli, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Böcek, "Yüz arkadaşımızı daha bünyemize dahil ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtasını daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Zabıta Daire Başkanı Osman Küçük, Denetim Zabıta Şube Müdürü Behiç Özdemir ve zabıta personelini makamında kabul eden Başkan Böcek, "Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için zabıtalarımızın çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmelerini diliyorum. Gününüz kutlu olsun. Yolunuz açık olsun" dedi.

Zabıta personeline teşekkür etti

Başkan Böcek, Antalya'nın yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, zabıtanın da önemli görevleri olduğunu vurguladı. Antalyalıların ve yabancı misafirlerin mutlu olması için gece gündüz demeden her türlü olumsuzlukla mücadele eden zabıta personeline teşekkür eden Başkan Böcek, "Zabıtalar belediyemizin aynasıdır. Birebir vatandaş ile ilgileniyorsunuz. Benim için çok kıymetlisiniz" diye konuştu.

Yüz yeni zabıta

Başkan Böcek, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 12 bölge amirliğinde 135 zabıta personelinin görev yaptığını belirterek, "100 arkadaşımızı daha bünyemize dahil ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtasını daha da güçlendiriyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Büyükşehir Belediyesi, zabıta sayısını 235'e çıkartıyor - Son Dakika

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