Antalya\'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 946 seçmenin oy kullanacağını ifade ederek, 11 bin 520 personelin görev alacağını söyledi. Şahin, "Önlemlerimizi çok sıkı aldık. Kolluk görevlilerimiz takviyelerle beraber görevleri hazır. Ümit ediyorum ki Antalya'mızda pazar günü seçmen iradesinin sandığa, bağımsız, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde yansıdığı bir seçimi daha idrak edeceğiz" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, seçim öncesi ve sonrası için alınacak güvenlik tedbirleri konusunda çalışmalar tamamlandı. Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında kurum amirlerinin katıldığı Seçim Güvenliği Basın Bilgilendirme Toplantısı AFAD binasında gerçekleştirildi.
"Bugüne kadar Antalya'da ciddi bir hadise, bir olumsuzluk yaşanmadı"
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 31 Mart seçim takvimine göre seçmen iradesinin sandığa yansıması için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirten Vali Hulusi Şahin, "Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle ilgili seçim takvimi işliyor. Şu anda seçim yasak olduğu son on günlük dönemdeyiz. Bu süre içerisinde bugüne kadar arkadaşlarımız sahada kolluk güçlerimiz, diğer kamu görevlileri propaganda sürecinin huzurlu bir şekilde devam etmesi yönünde çok güzel çalışmalar yaptılar. Bugüne kadar Antalya'da ciddi bir hadise, bir olumsuzluk yaşanmadı. Bugünkü toplantımızda da önümüzdeki kalan birkaç gün için aynı huzurlu ortamın devamı ve bizim için seçim süreci içerisinde en kritik iki gün olan yani cumartesi günü son yirmi dört saatlik propaganda yasağının olduğu son yirmi dört saat ve seçim günü yapılacakları arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz" sözlerine yer verdi.
"Kolluk görevlilerimiz takviyelerle beraber görevleri hazır"
Tedbirlerin çok sıkı bir şekilde alındığını belirten Şahin, "Kolluk görevlilerimiz takviyelerle beraber görevleri hazır. Sandıkların nakli, sandık görevlilerinin intikali dahil tüm tedbirlerimiz hem ilçe seçim kurulu başkanlarımızın riyasetinde hem de arkadaşlarımızın koordinesinde tamamlanmış durumda. Ümit ediyorum ki Antalya'mızda pazar günü seçmen iradesinin sandığa, bağımsız bir şekilde, huzurlu bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yansıdığı bir seçimi daha idrak edeceğiz. Bu hususta herhangi bir problem görmüyoruz ama toplantılarımızla tüm süreçleri gözden geçireceğiz. ve bir aksaklık varsa, ilave tedbir ihtiyacı varsa bunu da İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda değerlendirip tedbirlerimizi alacağız" dedi.
Vali Şahin, 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 946 seçmenin oy kullanarak, 4 bin 171 jandarma, 7 bin 349 polis olmak üzere 11 bin 520 personel görev alacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Antalya'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
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