Antalya'da erik dallı seçim kutlaması
Resmi olmayan sonuçlara göre Antalya'da seçimi önde götüren CHP'li seçmenler konvoy yaptı
Konvoyun önünü kesen bir grup kadın seçmen, erik dalı oynadı
ANTALYA - Antalya'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre önde götüren CHP seçmenleri sokaklara dökülüp konvoy yaptı. Bazı seçmenler, konvoyun önünü kesip önde olmanın sevincini erik dalı oynayarak kutladı.
Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona ererken, açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor. Saat 00.00 itibariyle Antalya'da şuana kadar sandıkların yüzde 75,93'ü açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre ise CHP adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 48.66, Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 39,76 oranında oy aldı. Sonuçları takip eden CHP'liler ise sokaklara döküldü. Yüzlerce araçla caddelerde konvoy yapan CHP'li seçmenler, önde olmayı doyasıya kutladı.
Konvoyun önünü kesip erik dalı oynadılar
Kutlama yapanlardan çoğunluğu kadın yaklaşık 15 kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konvoyun önünü kesip araçlarından açtıkları erik dalı şarkısıyla oynadı. Kadınların coşkulu kutlamasına diğer sürücüler de eşlik etti.
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