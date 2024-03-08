Antalya\'da Kadınlara 2 Bin Çiçek Dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Alanya'da kadınlara 2 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.
Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü değişik etkinliklerle kutlanırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kadınların bu özel gününü çiçeklerle kutladı. Antalya'nın merkez ve ilçelerinde Dünya Kadınlar günü nedeniyle çiçekler dağıtıldı. Alanya'daki etkinlik ise Cuma Pazarı'nda gerçekleştirildi. Pazar girişinde açılan stant ve pazar yeri içinde gezen ekipler, kadınlara aşk çiçeği vererek bu özel günü kutladı. Alanya'da kadınlar günü dolayısıyla 2 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. - ANTALYA
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
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