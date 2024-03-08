Antalya\'da Kadınlara 2 Bin Çiçek Dağıtıldı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Alanya'da kadınlara 2 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü değişik etkinliklerle kutlanırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kadınların bu özel gününü çiçeklerle kutladı. Antalya'nın merkez ve ilçelerinde Dünya Kadınlar günü nedeniyle çiçekler dağıtıldı. Alanya'daki etkinlik ise Cuma Pazarı'nda gerçekleştirildi. Pazar girişinde açılan stant ve pazar yeri içinde gezen ekipler, kadınlara aşk çiçeği vererek bu özel günü kutladı. Alanya'da kadınlar günü dolayısıyla 2 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. - ANTALYA