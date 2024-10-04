Antalya'da Toros Fıstığı Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Toros Fıstığı Hasadı Yapıldı

Antalya\'da Toros Fıstığı Hasadı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde hibe edilen Antep fıstığının ilk hasadını gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, yeni adını alan 'Toros fıstığı'nı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hediye etti. Proje, su tasarrufu sağlayarak bölge ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

04.10.2024 12:04  Güncelleme: 12:11
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Küçükköy Mahallesi'nde 4 yıl önce hibe edilerek bölgeye uyum sağlayan Antep fıstığının ilk hasadını yaptı. Antalya'ya uyarlanıp Toros fıstığı adı verilen ürünün ilk hasadı, Başkan Muhittin Böcek tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuraklığa dayanıklı ve ekonomik değeri yüksek olan kırmızı Antep fıstığının Korkuteli bölgesine uyumu üzerine çalışma yaptı. Yaklaşık dört yıl önce başlatılan proje kapsamında, üç yaşındaki Antep fıstığı fidanları Korkuteli'nin çeşitli mahallelerinde tarım ile uğraşan çiftçilere hibe edildi. Antep fıstığının Antalya iklimine adaptasyonuna başarı sağlanmasının ardından ilk fıstıklar hasat edildi. Bu hasatla birlikte bölgedeki diğer çiftçilerin de teşvik edilmesi sağlanmış oldu.

CHP Genel Başkanı Özel'e hediye edildi

Antep fıstığı Antalya'ya uyarlanıp Toros fıstığı adı verildi. Korkuteli ilçesinde ilk hasattan elde edilen Toros fıstığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında Başkan Muhittin Böcek tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e hediye edildi. Başkan Böcek, "Bu yıl Antep fıstığını Antalya'ya uyarlayıp Toros fıstığı adını verdiğimiz ilk hasadımızı büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Kuraklık yaşayan bölgelerimize de çözüm olabilecek çalışmalar yaparak bu süreci daha anlamlı hale getirdik" dedi.

Antep değil, Toros fıstığı olarak anılacak

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Antalya'nın su kaynakları açısından fakir bir şehir olduğunu belirterek, "Su kaynaklarımız tarımsal üretimde yeterli değil. Bu nedenle üreticilerimizin sürdürülebilir tarım yapabilmesi için suya daha az ihtiyaç duyan alternatif ürünleri teşvik ediyoruz" dedi. Korkuteli ilçesindeki belirli mahallelerde başarılı sonuçlar aldıklarını ve Antep fıstığının "Toros fıstığı" olarak anılmasını ümit ettiklerini ekledi.

"Antep fıstığı bölge ekonomisine katkı sunacak"

Projenin öncülerinden biri olan çiftçi Caner Akansel ise bölgede hibe alan ilk çiftçilerden biri olduğunu ve önce deneme amaçlı Antep fıstığı fidanları diktiğini ve güzel bir verim aldığını belirtti. Akansel, "Bölgedeki diğer çiftçiler bu fidanların tutmayacağını düşünüyordu, ancak başarılı olduk ve bu sayede diğer çiftçilere de örnek olduk" dedi. Akansel, ilerleyen yıllarda daha fazla verim elde ederek bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi başkanlığı ekiplerinin bu önemli tarımsal projesi, su tasarrufu sağlarken bölge ekonomisine de önemli katkılar sunmayı hedefliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Toros Fıstığı Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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