Antalya\'da Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Eğitim Desteği

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. 10 bin TL'lik eğitim desteği için öğrenciler, 30 Eylül 2024 tarihine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitimine devam etmekte zorlanan veya edemeyen yükseköğretim öğrencilerine destek olmak amacıyla eğitim desteği sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk kez geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devem edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile burs başvurusu yapacak öğrencilerin Antalya il sınırlarında ikamet kaydı bulunması, 2024 - 2025 eğitim döneminde üniversite sınavını kazanmış ve kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmış olması gerekiyor.

10 bin TL'lik destek

Yapılan başvurular sonrasında sosyal incelemede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yükseköğretim öğrencilerine 2024-2025 eğitim öğretim yılında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 10 bin TL'lik eğitim desteği sağlanacak. Eğitim desteği 4'er aylık iki dönem halinde 5'er bin lira şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Üniversite öğrencileri eğitime destek yardımı için basvuru.antalya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Eğitim desteği için başvuracak kişilerin ikametinin Antalya olması gerekiyor. Eğitim desteğinde açık öğretim ve uzaktan öğretim başvuruları kabul edilmeyecek. - ANTALYA