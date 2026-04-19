Antalya Diplomasi Forumu’na Vurgu

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı Abdürrahim Dusak, birliğe, beraberliğe, bir arada yaşayabilmeye ihtiyaç olan dönemde, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Dusak, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nu, AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin ADF'ye ev sahipliği yaptığı için gurur duyduklarını belirten Dusak, Türkiye'nin kültürlerin toplandığı, kardeşçe, dostça bir arada yaşayabildiği bir ülke olduğunu ifade etti.

Bugün en çok ihtiyaç duyulanlardan birinin de bu olduğunu dile getiren Dusak, "Birliğe, beraberliğe, bir arada yaşayabilmeye, renklerimizle beraber bir arada bulunabilmeye çok ihtiyacımız var. Antalya'da yapılan ve Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Antalya Diplomasi Forumu, bunun çok güzel bir örneği." dedi.

Abdürrahim Dusak, İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik'in toplantısına katıldığını, Türkiye'nin bu toplantı ve ADF dışında NATO Liderler Zirvesi gibi önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını anlattı.

Büyük organizasyonların Türkiye açısından önemli ve kritik olduğunun altını çizen Dusak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyanın, kültürlerin merkezi ve bir arada olması açısından çok önem arz etmektedir. Biz ne zamanki birlik beraberlik içerisinde yaşayabildik, çalışabildik, durduk, bulunabildik, o zaman olay olmuyor, yaşanmıyor, sorun çıkmıyor. Ne zaman ki biz ayrıldık, özellikle Arap coğrafyasından, Arap Müslüman kardeşlerimizden uzaklaştık, araya üçüncü kişiler girdi, bizi birbirimizden ayırdılar, o zaman savaşlar, çatışmalar, gerginlikler, huzursuzlukların arkası kesilmiyor. Saldırıların arkası kesilmiyor. Bu dostluğu tekrar tesis etmeliyiz, tekrar gün yüzüne çıkarmalıyız, tekrar güncel hale getirip, normal yaşamımızın bir parçası yapmalıyız."

"Ayrılıkları her koşulda bırakmamız lazım"

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği üyesi ülkelerle görüşmelerinin olduğunu ifade eden Dusak, dünyanın mağdur olduğu, mazlum insanların bu hale gelmesine sebep olan İsrail'in, İslam devletlerinin ayrılığından güç aldığını dile getirdi.

Dusak, "İsrail gücünü sadece teknolojisinden, arkasındaki güçten, Avrupa'dan, Amerika'dan almıyor, bizim ayrılığımızdan, bizim farklı düşüncelerimizden, küçük farklılıkları büyütüp birbirimizden ayrı tutmamızdan alıyor." ifadesini kullandı.

Birlikte olmak, omuz omuza vermek gerektiğini vurgulayan Dusak, şunları kaydetti:

"Ayrılıkları her koşulda bırakmamız lazım. Sadece İslami değerlerle sınırlı tutmamamız lazım. Sadece İslamofobiden kendimizi ya da insanlığı aydınlatıp uzaklaştırmayı düşünmememiz lazım. Akademik, eğitim, sağlık alanında sanayi ve ticaret altyapı ve enerji alanlarında da güçlü olmamız lazım. Savunma sanayisindeki Türkiye'nin ilerlemesi, gücü, etkisi bu toplantılara ev sahipliği yapmasında önemli bir faktördür. Komşu kardeş ülkelere yaptığı destekler onlara büyük katkılar sağlamıştır. Bu, savunma sanayimizdeki gelişmeler sayesinde olmuştur. Bütün bileşenleriyle birlikte hareket edersek, daha devamlılığı olan bir huzur ortamı oluşturmuş oluruz."