Politika

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Okan Özkırmızı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Özkırmızı, Başkan Topaloğlu'nun özellikle eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Okan Özkırmızı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Özkırmızı'ya Antalya Düşünce Platformu Başkan Yardımcısı Yavuz Solmaz ve Antalya Düşünce Platformu Genel Sekreteri Güler Şen eşlik etti. Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Özkırmızı'ya teşekkür ettiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Özkırmızı ise Başkan Topaloğlu'nun özellikle eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediğini aktardı.

Ziyaret sonrası Başkan Topaloğlu'na, Özkırmızı ve beraberindekiler plaket takdim etti. - ANTALYA