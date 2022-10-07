Yangın sonrası TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve teslim edilen Mithat Akça ile Ünal Akça'nın ailelerini yeni evlerinde ziyaret eden Çavuşoğlu, aileyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Yazıcı, Manavgat, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti - Son Dakika

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