Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti

07.10.2022 15:20
Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti

Antalya bölgesinden gelen habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evlerinin yenisi TOKİ tarafından yapılan ailelerle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evlerinin yenisi TOKİ tarafından yapılan ailelerle görüştü.

Çavuşoğlu, beraberindeki Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve protokol üyeleriyle Manavgat'ta geçen sene 28 Temmuz'da yangının ilk başladığı Kalemler Mahallesi'ne geldi.

Yangın sonrası TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve teslim edilen Mithat Akça ile Ünal Akça'nın ailelerini yeni evlerinde ziyaret eden Çavuşoğlu, aileyle bir süre sohbet etti.

Ardından Kalemler Köy Konağı bahçesinde, mahalle muhtarları, bölge başkanları ve mahalleliyle buluşan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Yazıcı, Manavgat, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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