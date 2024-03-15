Antalya Havalimanı Genişletme Projesi Bu Yıl Tamamlanacak

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Genişletme Projesi'nin 800 milyon eurodan fazla bir yatırım kapasitesiyle bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Antalya Havalimanı içinde yapımı tamamlanan Antalya Havalimanı Camii'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın dualarıyla ibadete açılan bin 150 kişilik camide Bakan Ersoy'a, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı.

Namaz çıkışı açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Ramazan ayının ilk cumasında Antalya Havalimanı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Camilerin kardeşlik duygularının pekiştirildiği, derinleştirildiği yerlerin olduğuna değinen Bakan Ersoy, "Camilerimiz tüm farklılıklarımızdan sıyrılıp sadece kul olarak Rabb'imize vardığımız yerler. O açıdan da medeniyetimizin çok önemli unsurları. Caminin olduğu yerde hayat var. Canlılık, kardeşlik var diyoruz. Antalya Havalimanı geneline bakıldığı zaman hükümetimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız aracılığıyla havalimanının genişletilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar başlattı. Bu çerçevede havalimanının hem iç hat hem dış hat terminalleri büyütülüyor. Aynı zamanda VIP, CIP, genel havacılık, kargo terminalleri, yeni apron bölgelerin ilavesi ve cami inşaatı yapılıyor. 800 milyon eurodan fazla bir yatırım kapasitesiyle bu yıl içinde hızlı bir şekilde tamamlanacak" diye konuştu.

"20 binden fazla personel çalışıyor"

Havalimanının yüksek sezonda 20 binden fazla personelin çalıştığı, 100 binlerce yolcunun günlük bazda giriş çıkış yaptığı bir limandan bahsettiklerini dile getiren Bakan Ersoy, "Böyle olunca da mevcutta 4 tane mescit vardı ama yeterli olmuyor diye, bin 150 kişilik bu caminin aslında çok da aciliyeti vardı. Önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy'a, Antalya Valisi Hulusi Şahin de eşlik etti. - ANTALYA