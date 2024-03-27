Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nin 2024 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı beşinci olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Bir otelde iftar programıyla başlayan toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan Böcek, 5 yıl önce söz verdiklerinin fazlasını yaptıklarını söyledi.
Böcek, ulaşım, işsizlik ve altyapı gibi konularda vaatlerinden bahsetti.
Seçim sürecinde her kesimin oylarına talip olduğunu ifade eden Böcek, şunları kaydetti:
"Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, cumhuriyetimizin değerlerine inanan, mavi gözlü dev adamın yolunda yürüyen bütün vatandaşlarımızın oylarına talibim. Zaten Antalya'mızda sizlerin desteğiyle biz ittifakı oluşturduk. Her gelen, adaylığımızla ilgili desteğini açıkladı. Bunlardan bazıları Ata İttifakı, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Davutoğlu'dur. Bir beş yıl daha sizlerin desteğiyle azimle ve gururla hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Sizleri mahcup etmeden yolumuza devam edeceğiz."
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