AP Başkanı Metsola: "Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmedi" - Son Dakika
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AP Başkanı Metsola: "Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmedi"

30.05.2022 20:27
AP Başkanı Metsola: "Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmedi"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP'nin Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmediğini belirterek, özellikle AB'nin farklı programlarından yararlanması için AP olarak Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP'nin Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmediğini belirterek, özellikle AB'nin farklı programlarından yararlanması için AP olarak Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke liderinin bir araya geldiği Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılan AP Başkanı Roberta Metsola, basın toplantısı düzenledi. Metsola, "Az önce AB liderleriyle görüşmemiz oldu. Görüşmelere bu gece ve yarın devam edilecek. İlk olarak yaptırımlar ve Rus enerjisine karşı bağımsızlık konusu konuşuldu. Bir anlaşma sağlanmasını gerçekten ümit ediyorum. Ancak farklı ülkelerin karşı karşıya olduğu gerçeklerle ilgili olarak esneklik yanında AB içinde vatandaşlarımıza karşı ve AB dışına karşı da saygınlığımızı düşünerek hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

AP'nin ve ortaklarının Ukrayna'nın ihtiyacı olan konularda gereken desteği özellikle de insani yardımlar noktasında vermeye devam edeceğini bildiren Metsola, AP'nin Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmediğini, özellikle AB'nin farklı programlarından yararlanması için AP olarak Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Brüksel'de devam eden zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna, AB'nin enerji bağımsızlığı için Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımına son verilmesi, gıda fiyatlarının artışı ve AB'nin savunma politikaları konuları yer alıyor. Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın ise enerji ihtiyaçları nedeniyle Rus petrolüne karşı ambargo uygulanmasına itirazlarının devam ettiği bildirildi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Brüksel, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AP Başkanı Metsola: 'Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmedi' - Son Dakika


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