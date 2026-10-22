Husi saldırılarının hedefindeki Aramco, genel merkezini tahliye etti, uzaktan çalışmaya geçiyor - Son Dakika
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Husi saldırılarının hedefindeki Aramco, genel merkezini tahliye etti, uzaktan çalışmaya geçiyor

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Husi saldırılarının hedefindeki Aramco, genel merkezini tahliye etti, uzaktan çalışmaya geçiyor
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Suudi Arabistan’ın enerji devi Aramco’da güvenlik alarmı verildi. Şirket, Dhahran’daki genel merkezinin boşaltılması ve personelin uzaktan çalışması talimatını verdi. Husilerin ay başında düzenlediği saldırıda binada büyük hasar oluştuğu ve yangının birkaç kata yayıldığı öne sürülürken, Dammam Havalimanı’na yönelik saldırıda iki kişinin hayatını kaybetmesi bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco, personeline Dhahran’daki genel merkezini boşaltmaları ve uzaktan çalışmaları talimatını verdi. Üç kaynağa göre, Husilerin ay başında düzenlediği saldırıda binada büyük hasar meydana geldi, çıkan yangın birkaç kata yayıldı.

ARAMCO PERSONELİNE UZAKTAN ÇALIŞMA TALİMATI

Reuters’ın konu hakkında bilgi sahibi altı kaynağa dayandırdığı habere göre Aramco, Dhahran’daki genel merkezinde çalışan personelinin binayı boşaltmasını istedi. Çalışanlara uzaktan çalışma talimatı verilirken kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Üç kaynak, Yemen’deki İran destekli Husilerin ay başında Aramco’nun genel merkezine düzenlediği saldırının ciddi hasara yol açtığını ve yangının binanın birkaç katına yayıldığını aktardı.

KRİTİK PETROL OPERASYONLARI BU MERKEZDEN YÖNETİLİYOR

Dünyanın en büyük petrol şirketi olarak bilinen Aramco’nun Dhahran’daki tesisi, şirketin kritik operasyonlarının yönetiminde önemli rol oynuyor. Merkezden, karada ve denizde bulunan petrol platformları, rafineriler, ihracat terminalleri ve binlerce kilometrelik boru hattı ağı denetleniyor.

DAMMAM HAVALİMANI'NA DÜZENLENEN SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgedeki saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan Dammam kentinden de can kaybı haberi geldi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na dün akşam düzenlenen saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin yaralandığını açıkladı.

Dhahran’ın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde bulunan Dammam, Suudi Arabistan’ın önemli petrol ve ulaşım merkezleri arasında yer alıyor. Bölgedeki gelişmeler, enerji altyapısına yönelik güvenlik endişelerini artırıyor.

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Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaGüvenlikEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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