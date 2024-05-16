Arap Birliği, BM Barış Gücü Konuşlandırılması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Arap Birliği, BM Barış Gücü Konuşlandırılması İçin Çağrıda Bulundu

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ele alarak, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, Filistinli gruplara birleşme çağrısı yapılarak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulandı.

16.05.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları ele alındı. Arap Birliği tarafından yayınlanan "Manama Deklarasyonu" olarak adlandırılan bildiride, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar "işgal altındaki Filistin topraklarında" Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te BM barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, tüm Filistinli gruplara, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında birleşmeleri talep edilerek, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak görüldüğü vurgulandı.

Bildiride, Husiler tarafından Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde "ticari gemilere yapılan saldırılar şiddetle kınanarak" bu saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü, uluslararası ticareti ve dünya ülkeleri ile halklarının çıkarlarını tehdit ettiği" ifade edildi. - MANAMA

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, Bahreyn, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arap Birliği, BM Barış Gücü Konuşlandırılması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Arap Birliği, BM Barış Gücü Konuşlandırılması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement