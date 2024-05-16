Arap Birliği, BM Barış Gücü Konuşlandırılması İçin Çağrıda Bulundu

Politika

Arap Birliği, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları ele alındı. Arap Birliği tarafından yayınlanan "Manama Deklarasyonu" olarak adlandırılan bildiride, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar "işgal altındaki Filistin topraklarında" Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te BM barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, tüm Filistinli gruplara, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında birleşmeleri talep edilerek, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak görüldüğü vurgulandı.

Bildiride, Husiler tarafından Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde "ticari gemilere yapılan saldırılar şiddetle kınanarak" bu saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü, uluslararası ticareti ve dünya ülkeleri ile halklarının çıkarlarını tehdit ettiği" ifade edildi. - MANAMA