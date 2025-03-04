Arap Zirvesi'nde Mısır'ın Gazze Planı Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Arap Zirvesi'nde Mısır'ın Gazze Planı Onaylandı

Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'de 200 bin konut inşasını öngören Mısır planı kabul edildi.

04.03.2025 16:01
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Mısır'da gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'nde liderler, Gazze'de 200 bin yeni konut inşasını öngören Mısır'ın hazırladığı planın taslak bildirisini kabul etti.

Arap ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Gazze planına alternatif bir teklif üzerinde anlaştı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılan liderler, Gazze'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin "Mısır planı" olarak adlandırılan taslak bildiriyi kabul etti. Planın ilk aşamasında Gazze'de önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesi öngörülüyor. Söz konusu plana acilen destek sağlanması için uluslararası toplum ve finans kurumlarına çağrı yapılan bildiride, ayrıca Filistin halkının yaşadığı bölgelerde şartların elverişli olması halinde bir yıl içerisinde seçim yapılması önerildi.

Mısır tarafından önerilen plana ilişkin daha önce yapılan açıklamada, yeniden inşa sürecinde Filistin halkının Gazze'deki güvenli bölgelerde geçici mobil evlere yerleştirilmesinin ve Hamas'ın iktidarı Filistin Yönetimine devretmesinin önerildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen ve İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından desteklenen tartışmalı plan ise Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını ve Gazze'nin yapılacak gayrimenkul yatırımlarıyla bir turizm merkezine dönüştürülmesini öngörüyordu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, kahire, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Arap Zirvesi'nde Mısır'ın Gazze Planı Onaylandı - Son Dakika

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