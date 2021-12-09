Arapgir'de kilit taş ve altyapı çalışmaları hızlandı - Son Dakika

Malatya'nın Arapgir Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kilit parke taşı ve altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Arapgir'de vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla hizmetlerine kesintisiz devam eden Arapgir Belediyesi ilçe genelinde başlatılan kilit parke taş ile altyapı çalışmalarına hız verdi.

Son olarak Çarşı Mahallesi'nde 300 metrekare parke taşı çalışması yapılırken, Mehmet Akif Mahallesi'nde de altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda da çalışmalar yapıldı. Arapgir'in 63 Mahallesi'nde ayrım yapmaksızın hizmetlerini sürdüklerini kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Amacımız Aapgir'de yaşam süren her bir vatandaşımızın yaşam standartlarını yükseltmektir. Çünkü Arapgirli hemşerilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Bu kapsamda ilçe halkımız için yorulmadan, usanmadan gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu - MALATYA