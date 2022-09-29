AK Parti, yüzde 26'lara düşen oylarını yükseltti! İşte artış yaşanmasına neden olan 3 ana konu - Son Dakika
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AK Parti, yüzde 26'lara düşen oylarını yükseltti! İşte artış yaşanmasına neden olan 3 ana konu

29.09.2022 10:14

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, 2022 yılında yaptıkları 8 anketin sonuçlarını değerlendirdi. Kulat, bu yıl yaptıkları anketlerin yedisinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 26.5'e kadar düştüğünü açıkladı. Kulat; konut projesi, EYT ve 3600 ek gösterge çalışmalarından sonra AK Parti'nin oy oranının yüzde 31'lere çıktığını ifade etti.

2023 seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de seçimlere yönelik yaptırdığı çalışmaları paylaşmaya devam ediyor. Yeni partilerin ortaya çıkışı ve konjoktürün değişmesi ile oy oranlarında da değişiklikler oluyor. Araştırma şirketi MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Saygı Öztürk'e 2022 yılında yaptırdığı 8 anketi değerlendirdi. Kulat; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarını paylaştı.

AK PARTİ'NİN OY ORANINI ARTIRAN 3 KONU

Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin oy oranına ilişkin, "2022'de yaptığımız 8 araştırmanın 7'sinde AK Parti'yi yüzde 30'un altında gördük. Hatta yüzde 26,5'a kadar indiği oldu. Son ankette konut projesi, EYT ve 3600 ek gösterge çalışmaları vesaire. Bunlar şu anda AK Parti'nin oy oranını yüzde 31'e kadar çıkardı" dedi.

MHP TOPARLANIYOR

Kulat MHP'de toparlanma gözüktüğünü söylerken, "Bunda da hem ittifakın ortağı olmasının hem de Devlet Bahçeli'nin peşpeşe mitinglerinin etkisi var. Bu seçmende bir moral ve motivasyon oluşturur. 6,5-7'de oy oranı gözüken MHP, belki önümüzdeki süreçte bu trend devam ederse daha yukarıya doğru çıkabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Kulat, Millet İttifakı'nın en büyük iki partisi olan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarını da açıkladı. Kulat, "CHP'nin oy oranı yüzde 25-26 bandında seyrediyor. Bu bazı aylarda 27'ye kadar çıktı." dedi. İYİ Parti'ye dikkatleri çeken Kulat, 8 ankette partinin oy oranlarının yüzde 15'in altına hiç düşmediğini, 17-16 bandında seyrettiğini ifade etti.

HDP BARAJIN ÜSTÜNDE

Kulat, "Her iki ittifakın da HDP oylarına ihtiyacı var. HDP'nin oy oranı da 12-13'e kadar çıktı. Şu anda barajın üstünde görünüyor. Barajın altında gördüğümüz de oluyor. Nedeni de kendisini AK Parti içinde kamufle eden 1-2 puanlık bir seçmen var" açıklamalarını yaptı.

YORUMLAR (1)
  • Ali Yaşar: AKP kadar uyanık bir parti gormedim şimdi eyt asgeri ucret Bi çok kanun seçim malzemesi için kullanacak şimdiye kadar nerdeydın ekonomi dip seviyeye duştu dolar aldı başını gidiyor marketlerde her gun etiket değiştiriyorlar mudahle yok ama sadece mileti açlıkla itah etmeye çalışan bir yapı var alaahh hayırlısı neyse onu eylesin turkiye ve bizim hakımızdan Cevap Yaz 56 23 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: AK Parti, yüzde 26'lara düşen oylarını yükseltti! İşte artış yaşanmasına neden olan 3 ana konu - Son Dakika
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