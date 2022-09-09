CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulduğunu ve 99 yıl sonra kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Ardahan'da CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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