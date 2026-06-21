Ardahan Kent Konseyi'nde Morkoç Güven Tazeledi - Son Dakika
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Ardahan Kent Konseyi'nde Morkoç Güven Tazeledi

Ardahan Kent Konseyi\'nde Morkoç Güven Tazeledi
21.06.2026 19:48
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Mevcut başkan Morkoç, Ardahan Kent Konseyi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden seçildi.

Ardahan Kent Konseyi'nin 6. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Morkoç, delegelerin desteğini alarak yeniden göreve seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen seçimde üyeler sandık başına giderken, yapılan oylamanın ardından mevcut başkan Yavuz Morkoç güven tazeleyerek yeni dönemde de görevine devam etme hakkı kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan başkan Morkoç, kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yeni dönemde kentin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ardahan Kent Konseyi'nde Morkoç Güven Tazeledi - Son Dakika

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