Ardahan politika: MHP'li Kaşıkçı: "Et ve Süt Kurumu Ardahan'da satış noktası kurmalı" - Son Dakika
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Ardahan politika: MHP'li Kaşıkçı: "Et ve Süt Kurumu Ardahan'da satış noktası kurmalı"

12.10.2022 18:20
Ardahan politika: MHP'li Kaşıkçı: "Et ve Süt Kurumu Ardahan'da satış noktası kurmalı"

Ardahan haberi... MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Et ve Süt Kurumunun Ardahan'da bir satış noktası kurmasını istedi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Et ve Süt Kurumunun Ardahan'da bir satış noktası kurmasını istedi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ardahan'ın köylerine ziyaret gerçekleştirdiklerini, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediklerini söyledi.

Ardahan'ın hayvancılıkta önemli şehirlerden birisi olduğunu belirten Kaşıkçı, şehrin tarımda da önemli üs olması noktasında, bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Ardahan'daki tüm tarım arazilerinin toplulaştırma ile ilgili sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Kaşıkçı, vatandaşın taleplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ardahan'da besicilik yapan vatandaşlarımızın, binbir zahmetle yetiştirmiş oldukları hayvanlarını, devletimizin önemli bir kurumu olan Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla satmak istediklerini belirtmek isterim. Et ve Süt Kurumunun Ardahan'da bir kombine satış noktası kurması gerekiyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha uyguna arpa ve mısır alması için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Ardahan'da devreye girmesi gerekiyor. ESK ve TMO'nun Ardahan'da devreye girmesiyle birlikte, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, daha uygun fiyata yem alacaklar, aracıları aradan çekerek, hayvanlarını direkt Et ve Süt Kurumuna satmış olacaklar."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ardahan politika: MHP'li Kaşıkçı: 'Et ve Süt Kurumu Ardahan'da satış noktası kurmalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan politika: MHP'li Kaşıkçı: "Et ve Süt Kurumu Ardahan'da satış noktası kurmalı" - Son Dakika
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