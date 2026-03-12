Arıkan: 175 Kız Çocuğu Sapkın Ritüele Kurban Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıkan: 175 Kız Çocuğu Sapkın Ritüele Kurban Edildi

12.03.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, İran'daki saldırıda 175 kız çocuğunun hedef alındığını ve sapkın bir ritüelin parçası olduğunu öne sürdü.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Epstein'de ifşa olan bu sapkınların, bir ritüeli var. Bunların 'Baal' inancına göre, kutsal olan bir savaşa başlarken önce kız çocukları kurban edilir. İşte bu 175 kız çocuğumuz, bilerek, isteyerek ve planlayarak hedef alınmıştır. Bu şeytani ritüele kurban edilmiştir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Karaman'da partisinin düzenlendiği iftar programına katıldı. Burada partililere seslenen Arıkan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arıkan, ilk günü İran'da bir okula yapılan saldırının da tesadüf olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bakınız, İran'da vurulan ilk hedefe dikkat çekmek istiyorum. İran'da ABD ve İsrail saldırılarının başladığı o ilk saatlerde vurulan hedef, ne bir askeri tesis oldu, ne bir komuta merkezi oldu, ne de bir füze rampası oldu. İlk hedef, içinde 175 masum kız evladımızı kaybettiğimiz bir ilkokul oldu. 'Kadınlara özgürlük ' getireceklerini iddia edenler, ilk olarak kız çocuklarının gittiği bir okulu bombaladılar. Huzurlarınızda ilk defa açıklıyorum! Bu hedef asla tesadüf değildir. Epstein'de ifşa olan bu sapkınların, bir ritüeli var. Bunların 'Baal' inancına göre, kutsal olan bir savaşa başlarken önce kız çocukları kurban edilir. İşte bu 175 kız çocuğumuz, bilerek, isteyerek ve planlayarak hedef alınmıştır. Bu şeytani ritüele kurban edilmiştir. Mesele İran meselesi değil. Mesele sadece İslam meselesi de değildir. Bugün bütün insanlık şeytani bir düzenin tehdidi altındadır!"

'BÖLGEDE BARIŞ VE ADALET BİZLERİN DAYANIŞMASIYLA İNŞA EDİLECEK'

Arıkan, "Hiç kimse, ne Trump, ne Netanyahu ne de avaneleri boş yere hayaller görmesin! Bizler bu coğrafyada, Şii'siyle, Sünni'siyle; Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Farisi'siyle hem birbirimizin hukukunu gözeteceğiz, hem de birbirimizi el üstünde tutacağız. Bölgede barış ve adalet, emperyalizmin bombalarıyla değil. Bizlerin inancıyla, dayanışmasıyla, mücadelesiyle inşa edilecek." diye konuştu.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Politika, Kurban, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan: 175 Kız Çocuğu Sapkın Ritüele Kurban Edildi - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:59:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Arıkan: 175 Kız Çocuğu Sapkın Ritüele Kurban Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.