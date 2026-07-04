Arıkan'dan Dini Değerler Uyarısı - Son Dakika
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Arıkan'dan Dini Değerler Uyarısı

Arıkan\'dan Dini Değerler Uyarısı
04.07.2026 12:49
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, değerlerin şov malzemesi yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Değerlerimizin, kutsallarımızın ve inançlarımızın sahnelerde şov malzemesi yapılmasını asla kabul etmeyiz. Buna müsamaha gösteremeyiz." dedi.

Arıkan, Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisinin muhalefet arasında en çok üye artıran parti olduğunu dile getiren Arıkan, "Son 6 ayda 60 bin 638 üye, son bir yılda ise 127 bin 882 yeni üyemizle tarihi bir başarıya imza attık." bilgisini paylaştı.

Arıkan, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin, "Her ne hikmetse milyonlarca emeklinin, memurun, çalışanın maaş artışını belirleyen dönem geldiğinde enflasyon birden bire düşüveriyor. Her haziran ayında enflasyonun düştüğünü görüyoruz." dedi.

Milletin enflasyon altında geçimini sürdürmekte zorlandığını ifade eden Arıkan, "Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. Gelin en düşük emekli maaşını açlık sınırının altından kurtaralım. Asgari ücreti açlık sınırının altında bırakmayalım. Meclis tatile gitmeden önce bu düzenlemeleri hep beraber yapalım. Muhalefet bu noktada size kayıtsız, şartsız desteğini verecektir." diye konuştu.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinen Arıkan, NATO'nun küresel çıkar düzeninin jandarması olduğunu, şimdiye kadar İslam dünyası için olumlu herhangi bir şey yapmadığını savundu.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın bazı ifadeleriyle ilgili de konuşan Arıkan, şunları söyledi:

"Gösteri adı altında mukaddesatımıza ve inançlarımıza dil uzatan bir hadsizliğe hep birlikte şahit olduk. Şunu en başta açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Değerlerimizin, kutsallarımızın ve inançlarımızın sahnelerde şov malzemesi yapılmasını asla kabul etmeyiz. Buna müsamaha gösteremeyiz. İnancımız yalnızca kendi kutsallarına değil, yeryüzündeki bütün inançlara, değerlere saygıyı emreder."

Hiçbir nefret hadisesinin münferit bir olay olarak geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Arıkan, "Kutsallarımızın sahnede şov malzemesi yapılmasına karşıyız ama aynı şekilde kutsallarımızın siyasetin malzemesi yapılmasına da karşıyız. Değerlerimiz işimize geldiği gibi eğip bükeceğimiz birer propaganda malzemesi değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Yaşam, Nato, Sp, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan'dan Dini Değerler Uyarısı - Son Dakika

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