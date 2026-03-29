Arıkan'dan Kocaeli'de Medya Buluşması

29.03.2026 14:15
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ekonomik sorunlara dikkat çekti ve birliktelik çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Medya Buluşması" programında konuşan Arıkan, 11 ay önce Kocaeli'de buluştukları gazetecilerle konuştukları konuların, bugün daha çetrefilli hal aldığını söyledi.

Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Arıkan, Anadolu'nun gündemiyle Ankara'nın gündeminin aynı olmadığını savundu.

Arıkan, vatandaşların ekonomik sorunlar yaşadığını ifade ederek, 2027'nin sonunda bir seçim yapılmasını beklediğini dile getirdi.

"Amerika ve İsrail'e karşı birlikteliği hayata geçirmeliyiz"

ABD'de dün milyonlarca insanın Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için meydanlara indiğine değinen Arıkan, bu tepkinin boyutunun Amerikan tarihinde görülmediğini ve artık Trump'ın yaptıklarını Amerikalıların da kabul etmediğini belirtti.

Mahmut Arıkan, ABD yönetiminin Washington'da yaptığı hesabın Tahran'da tutmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yıllardır çok güvendikleri demir kubbeler, İran tarafından kevgire döndürüldü. Amerika'nın bütün üsleri İran tarafından ciddi bir saldırıya maruz kaldı ve ciddi anlamda problem yaşıyorlar. Trump dün bir açıklama daha yaptı; 'İran'dan sonra sıra Küba'da.' dedi. Bu ülkeler ne kadar daha sessiz kalacaklar, bu ülkeler ne kadar daha kafalarını kuma gömerek Trump'ın pervasızlığına sessiz kalacaklar."

"Türkiye olarak, diğer ülkelere de önderlik ederek, birliktelikleri canlandırarak, Trump'ın karşısında güç oluşturmak zorundayız" diyen Arıkan, sadece Trump değil, geri plandaki İsrail'in de görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizdi."

Arıkan, esas oyun kurucunun İsrail olduğuna işaret ederek, "D8'i bir an önce canlandırıp, aramızdaki ekonomiyi bir an önce canlandırıp Amerika ve İsrail'e karşı bir birlikteliği hızlı şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Programın ardından Arıkan, partisinin Kadın Kolları İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA

