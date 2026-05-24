Saadet Partisi lideri Arıkan: Katil Amerika soykırımcı İsrail\'e dikkat

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gaziantep'te partisinin 9. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Arıkan, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Din, dil ve kültür birliğine sahip ülkelerin işgal edildiğini belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Bugün karşımızda, kendini insanlığın efendisi sanan, azgın, kibirli, sapkın bir anlayış var. Bu anlayış, hükümetleri hizaya sokmak, ülkelere boyun eğdirmek, yer altı ve yer üstü zenginliklerine çökmek için çocukları ve kadınları katletmekten, dünyayı ateşe vermekten, hastaneleri ve ambulansları dahi bombalamaktan çekinmiyor. Hiç kimse, katil Amerika'nın, soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırılarını sadece askeri bir girişim olarak düşünmesin."

Arıkan, konuşmasının ardından partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.