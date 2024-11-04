Arınç'tan tartışmaların fitilini ateşleyecek Öcalan çıkışı - Son Dakika
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Politika

Arınç'tan tartışmaların fitilini ateşleyecek Öcalan çıkışı

Arınç\'tan tartışmaların fitilini ateşleyecek Öcalan çıkışı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, uzun yılladır İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ancak genel afla çıkabileceğini belirterek, ''Genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli'' ifadelerini kullandı.

04.11.2024 16:45
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" çağrısı tartışılmaya devam ederken, uzun yıllar AKP'de yöneticilik yapan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.Arınç, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın genel afla İmralı'dan çıkabileceğini savundu. Genel affın yerinde olacağını belirten Arınç, "Genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli" ifadelerini kullandı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Arınç, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu insan neden Meclis'e gelecek? Dışarıya çıkma imkanı varsa gitsin bir lüks otelde veya bir küçük toplantı yerinde yapsın bunu. İçişleri Bakanlığı ona bir yer de tahsis edebilir. Orada ne söyleyecekse söylesin. Yani Meclis'e gelmesini ben katiyen mümkün görmüyorum. Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir. Ama devlet hayatımdan biliyorum, askerlikte erken terhis bu tarafta da genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli.

"İNSAN HAKLARINA UYGUN BİR ŞEY BU"

Sınırları çizilirse, o sınırların içerisinde müebbet hapse mahkûm olanların da cezası 20 yıla indirilebilir. Veyahut da işte 25 yıldan sonra bir 'umut hakkı' tanınacaksa… 'Umut hakkı' konuşulacaksa ben başta şunu umut ederim; demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bundan sonra uygulanacak. Bu umut hakkını tanıyan AİHM kararı yıllarca evvel çıktı. Ve benim çok da beğendiğim bir karardır. 'Bir insan ilelebet içeride kalacağını düşünmemeli. İyi hal de varsa, şu yıldan sonra artık çıkabileceğini ümit etmeli' diyor. İnsan haklarına uygun bir şey bu. Ama biz bunu kabul etmemiştik."

Abdullah Öcalan, Bülent Arınç, Politika, İmralı, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Arınç'tan tartışmaların fitilini ateşleyecek Öcalan çıkışı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Bir sen eksiktin paralel ci 2 1 Yanıtla
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