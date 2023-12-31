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Arjantin Devlet Başkanı'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı - Son Dakika
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Arjantin Devlet Başkanı'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin kız arkadaşı Fatima Florez ile tiyatro gösterisinde sahnede öpüşmesi, ülkede geniş çaplı bir krize neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla devlet başkanının kişisel yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğini savunanlar ile kamusal bir figür olan devlet başkanlarının daha ölçülü olması gerektiğini ifade edenler arasında tartışma başladı.

31.12.2023 - 16:47,
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Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, kız arkadaşı Fatima Florez ile tiyatro gösterisinde uzun süre öpüştü. İkilinin öpüşmesi ülkede geniş çaplı krize neden oldu.Milei'nin, sahnede kız arkadaşıyla öpüşmesi birçok Arjantinli tarafından "uygunsuz" karşılanırken, bazı kişiler ise Milei'yi destekledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla devlet başkanının kişisel yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğini savunanlar ile kamusal bir figür olan devlet başkanlarının daha ölçülü olması gerektiğini ifade edenler arasında tartışma çıktı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sahnede kız arkadaşını öpmesi ülkede kriz çıkardı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve sevgilisi Fatima Florez

KIZ ARKADAŞI İLE SAHNEDE ÖPÜŞTÜ

Milei, oyuncu sevgilisi Florez'in tiyatro gösterisinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkıp kız arkadaşını öptü. Sahnede gerçekleşen öpüşme, birçok Arjantinli tarafından "uygunsuz" bulunurken, Milei'nin destekçileri bu tutkulu anı takdirle karşıladı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sahnede kız arkadaşını öpmesi ülkede kriz çıkardı

ÜLKEDE KRİZ ÇIKARDI

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılması sonrası tartışma yarattı. Kimileri devlet başkanının kişisel yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, kimileri de bu tarz olayların kamusal bir figür olan devlet başkanına yakışmadığını savundu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sahnede kız arkadaşını öpmesi ülkede kriz çıkardı

RADİKAL VAATLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Seçim kampanyasında "Ekonomiye testereyle gireceğim, gereksiz harcamaları keseceğim" diyen ve "Bay Testere" adı takılan Javier Milei, Arjantin'de kasım ayındaki seçimleri kazanmıştı. Çiçeği burnunda Devlet Başkanı Milei, Arjantinlileri ülkede "hiç para olmadığı" ve sert bir kemer sıkma programı uygulanacağı konusunda uyarmıştı. Milei seçim döneminde ülkenin zor durumdaki ekonomisini iyileştirmek için vadettiği radikal uygulamalarla dikkat çekmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sahnede kız arkadaşını öpmesi ülkede kriz çıkardı
Arjantin Devlet Başkanı\'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
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SON DAKİKA: Arjantin Devlet Başkanı'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı - Son Dakika
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