Arnavut Büyükelçi Genji Mucaj\'a Fahri Doktora Tevdi Edildi

Arnavut Bir Diplomatın Gözünden Türkiye'nin Türk Dünyasındaki Yeri Konferansı ve Arnavutluk Eski Büyükelçisi Genji Mucaj'a Fahri Doktora Tevdi Töreni Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Arnavutluk'un Eski Türkiye Büyükelçisi Genji Mucaj'a fahri doktora unvanı takdim etti. Törende, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Binali Yıldırım da yer aldı.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Binali Yıldırım, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Arnavutluk'un Eski Türkiye Büyükelçisi Genji Mucaj'a fahri doktora unvanı verilmesinden duyduğu memnuiyeti dile getirerek, "Siz de artık Erzincan'ın bir evladısınız" şeklinde konuştu.

Eski Büyükelçisi Genji Mucaj ise katılımcılara hitap ederek, "Türkiye'nin en adanmış devlet adamlarından vatanseverlerinden misyonerlerinden birinin adını taşıyan seçkin bir kurum olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üniversitesi'nden bu fahri doktora unvanı büyük bir şükranla kabul ediyorum" dedi.

Programda konuşan Binali Yıldırım ise "Arnavutluk önceki dönem Büyükelçisi bugün bizim memleketimizde misafirimiz. Büyükelçimize Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bir fahri doktora unvanı tevdi edecek. Aslında bu sadece bir fahri doktor unvanıyla sınırlı değil. Erzincan'a gelen büyükelçi aynı zamanda Erzincan'ımızın da hemşehrisi unvanına sahip olacak" diye konuştu.

Programın devamında Arnavutluk'un Eski Türkiye Büyükelçisi Genji Mucaj'a Binalı Yıldırım ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından cübbe giydirilerek, fahri doktora unvanı belgesi takdim edildi. - ERZİNCAN