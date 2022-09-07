Arnavutluk İran ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
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Arnavutluk İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

07.09.2022 16:43
Arnavutluk İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Arnavutluk, resmi dijital platformlarına siber saldırı düzenlediği gerekçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Arnavutluk, resmi dijital platformlarına siber saldırı düzenlediği gerekçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerini kesti. İranlı diplomatlardan 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

Arnavutluk ve İran arasında siber saldırı sonrası diplomatik kriz çıktı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bugün yayınladığı bir video mesajda, yapılan geniş soruşturma sonucunda ülkenin dijital alt yapısına yönelik siber saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin şüphesiz kanıtların elde edildiğini ifade etti. Siber saldırı nedeniyle İran ile bütün diplomatik ilişkileri kestiklerini ifade eden Rama, "Alınan karar resmi olarak İran'ın Tiran Büyükelçiliğine iletildi. Kendilerinden, diplomatik, teknik, idari ve güvenlik görevlileri dahil, bütün personelin Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarını 24 saat içinde terk etmelerini istedik" dedi.

Arnavutluk'un dijital alt yapısının 15 Temmuz'da siber saldırı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Rama, saldırıları bertaraf etmek için haftalarca çalıştıklarını ve konuyla ilgili bütün NATO müttefikleri, stratejik ortaklar ve diğer dost ülkelere bilgi verildiğini söyledi. Siber saldırının hedefe ulaşamadığına dikkat çeken Rama, sistemlerin yeniden hızlı bir şekilde çalışmaya başladığını kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Rama, saldırının şahsi bir saldırı olmadığını bunun devlet destekli bir saldırı olduğunu söyledi. İran'ın bu saldırıda 4 ayrı grubu harekete geçirdiğini kaydeden Rama, gruplardan birinin daha önce Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Kıbrıs gibi ülkelere siber saldırı düzenlediğini belirtti.

Diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekli olduğuna dikkat çeken Rama, siber saldırıların devam edeceğine ilişkin bilgi aldıklarını ve buna hazırlıklı olduklarını, güçlü uluslararası ortaklarla çalıştıklarını da ifade etti.

Arnavutluk'ta 15 Temmuz'da siber saldırı nedeniyle e-devlet sitesi dahil olmak üzere bütün resmi dijital platformlar çökmüştü. Haftalarca dijital sistemlerin çalışmadığı Arnavutluk'ta halk tekrar eski sisteme başvurmak zorunda kalmış ve ülkede devlet dairelerinde kaos yaşanmıştı. Arnavutluk hükümeti siber saldırı nedeniyle İran'ı suçlamıştı. - TİRAN

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Kaynak: İHA

Edi Rama, Tiran, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk İran ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika

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