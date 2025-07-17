Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Arnavutluk Meclisi Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile görüştü.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yüksel, görüşmede, ziyaretin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

Arnavutluk'u dost ülke, Arnavutları da kardeşleri olarak gördüklerini ifade eden Yüksel, Arnavutluk ile Türkiye ilişkilerinin 6 asrı aştığını söyledi.

Adalet Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel, "Adalet Komisyonu olarak parlamentolar arası işbirliğini önemsiyor, yeni yasama döneminde ihtisas komisyonlarımız arasındaki temas ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Arnavutluk Meclisi Başkanı Spiropali ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkileri önemsediklerini kaydeden Spiropali, "Bizim köklü, tarihi bağlarımız var. Hem hükümetler arası hem meclisler arası işbirliğini önemsiyoruz. Komisyonlar arasındaki, milletvekilleri arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin güçlenmesini önemli buluyoruz." diye konuştu.

Spiropali, son zamanlardaki üst düzey görüşmeler ve toplantıların işbirliğinin somut göstergesi olduğunun altını çizerek, "Güvenlik konusunda işbirliğimizi pekiştirme konusunda kararlıyız. Türkiye'nin Batı Balkanlar'da barışı sağlamak için attığı adımları ve stratejik rolünü takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.