Artan Şiddet Olayları Vatandaşları Psikolojik Olarak Etkiliyor

Politika

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, artan şiddet olaylarının, vatandaşların büyük bir psikolojik buhran içerisinde olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde psikolojik ve ekonomik sebeplere dayalı şiddet olaylarında artış yaşandığını söyledi.

Mutlu olmayan, kendisine ve topluma güvenemeyen, zor zamanda ailesini, çevresini ve devlet kurumlarını yanında göremeyenlerin ya kendilerine ya da bir başkasına zarar verdiğini ifade eden Ekmen, yapılan anketlerde de "mutluluk" oranlarında trajik bir düşüş yaşandığının görüldüğünü aktardı. Ekmen, "Güven, mutluluk ve özgürlük hissinin kaybolması insanları maalesef ya intihara ya da büyük bir saldırganlığa sevk ediyor. Sağlık Bakanlığını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bir araya gelerek bu konuda gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Bu konuda kişilere verilecek hizmetlerin de kapsamının tespit edilerek genişletilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplumda psikoloji alanındaki hizmetlerin daha çok özel sektör eliyle yapıldığını dile getiren Ekmen, şunları kaydetti:

"Devlet kendisi tedbir alarak, yeteri kadar psikoloğu istihdam ederek, belli kurumları özel olarak planlayarak toplumun kılcal damarlarına ulaşmalı ve bu sorunları tek tek ele almalıdır. Sağlık Bakanlığı bir an önce aile psikoloğu uygulamasını mutlaka özel olarak ele almalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da risk bölgesinde bulunan ailelere talep olmaksızın aile danışmanlığı hizmeti vermeli, psikolog sayısını artırmalıdır."