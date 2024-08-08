Artan Şiddet Olayları Vatandaşları Psikolojik Olarak Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Artan Şiddet Olayları Vatandaşları Psikolojik Olarak Etkiliyor

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, artan şiddet olaylarının, vatandaşların büyük bir psikolojik buhran içerisinde olduğunu gösterdiğini ileri sürdü. Ekmen, Türkiye genelinde psikolojik ve ekonomik sebeplere dayalı şiddet olaylarında artış yaşandığını belirtti.

08.08.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, artan şiddet olaylarının, vatandaşların büyük bir psikolojik buhran içerisinde olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde psikolojik ve ekonomik sebeplere dayalı şiddet olaylarında artış yaşandığını söyledi.

Mutlu olmayan, kendisine ve topluma güvenemeyen, zor zamanda ailesini, çevresini ve devlet kurumlarını yanında göremeyenlerin ya kendilerine ya da bir başkasına zarar verdiğini ifade eden Ekmen, yapılan anketlerde de "mutluluk" oranlarında trajik bir düşüş yaşandığının görüldüğünü aktardı. Ekmen, "Güven, mutluluk ve özgürlük hissinin kaybolması insanları maalesef ya intihara ya da büyük bir saldırganlığa sevk ediyor. Sağlık Bakanlığını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bir araya gelerek bu konuda gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Bu konuda kişilere verilecek hizmetlerin de kapsamının tespit edilerek genişletilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplumda psikoloji alanındaki hizmetlerin daha çok özel sektör eliyle yapıldığını dile getiren Ekmen, şunları kaydetti:

"Devlet kendisi tedbir alarak, yeteri kadar psikoloğu istihdam ederek, belli kurumları özel olarak planlayarak toplumun kılcal damarlarına ulaşmalı ve bu sorunları tek tek ele almalıdır. Sağlık Bakanlığı bir an önce aile psikoloğu uygulamasını mutlaka özel olarak ele almalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da risk bölgesinde bulunan ailelere talep olmaksızın aile danışmanlığı hizmeti vermeli, psikolog sayısını artırmalıdır."

Kaynak: AA

Mehmet Emin Ekmen, Milletvekili, Deva Partisi, Deva Partisi, Türkiye, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Artan Şiddet Olayları Vatandaşları Psikolojik Olarak Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Artan Şiddet Olayları Vatandaşları Psikolojik Olarak Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement