Son seçim anketinde MHP'ye kötü sürpriz! Oy oranı bu seviyeyi hiç görmemişti - Son Dakika
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Son seçim anketinde MHP'ye kötü sürpriz! Oy oranı bu seviyeyi hiç görmemişti

07.12.2022 16:32

Artıbir Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde AK Partinin oy oranı yüzde 30.4, CHP'nin oy oranı yüzde 27.9, İYİ Partinin oy oranı ise yüzde 14.7 çıktı. HDP'nin yüzde 11.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP'nin ise yüzde 5.4'te kalması dikkat çekti.

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Artıbir Araştırma yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP'NİN OY ORANI YÜZDE 5.4 ÇIKTI

Anket çalışmasında AK Parti yüzde 30.4 ile birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada yüzde 27.9 ile CHP, üçüncü sırada yüzde 14.7 ile İYİ Parti, dördüncü sırada ise yüzde 11.8 ile HDP yer aldı. Araştırmada en büyük sürpriz ise MHP'nin oy oranındaki düşüş oldu. Ankete katılanların sadece yüzde 5.4'ü oyunu MHP'den yana kullandı. DEVA Partisi ise MHP'nin ardından yüzde 4.8 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine 'şarlatan' demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : MHP ülkedeki en vasıfsız partidir, yancı olmaktan başka ülkeye kattığı hiç bir faydası yoktur, inşallah daha beter olurlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son seçim anketinde MHP'ye kötü sürpriz! Oy oranı bu seviyeyi hiç görmemişti - Son Dakika
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