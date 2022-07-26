Artuklu Belediye Başkanı istifa etti - Son Dakika
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Artuklu Belediye Başkanı istifa etti

26.07.2022 09:28
Artuklu Belediye Başkanı istifa etti

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sosyal medya paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sosyal medya paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Mardin'de AK Parti belediyesi olan Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Tutaşı, yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatımda partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Artuklu Belediye Başkanı istifa etti - Son Dakika

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