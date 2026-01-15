Artvin'de TOKİ kura çekimiyle bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Artvin'de TOKİ kura çekimiyle bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi

Artvin\'de TOKİ kura çekimiyle bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi
15.01.2026 15:53  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 1020 konut için hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura çekilişine yoğun katılım oldu ve vatandaşlar kendi yuvalarına kavuşma yolunda önemli bir adım attı.

Artvin'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 1020 konut için hak sahipleri kura ile belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahiplerini Belirleme Kura Çekiliş Töreni, Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başvuru yapan vatandaşlar salonda yerini alırken, heyecan ve bekleyiş tüm salona hakim oldu. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Artvin Millet Vekil Faruk Çelik, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende protokol konuşmaları yapıldı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver "Ülkeye ve millete hizmet üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Afet bölgelerine yönelik verilen talimatlar bizlere rehberlik ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından 'Son depremzede evine girmeden bize rahatlık yok' anlayışıyla çalıştık. Bu bilinçle 455 bin 500 konutu vaktinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Türkiye bir deprem ülkesidir. 2025 yılında ülkemizde hissedilen ve hissedilmeyen toplam 63 bin 252 deprem yaşandı. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmek, depreme dirençli yapılar ve şehirler kurmak zorundayız. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ediyor, sel ve yangın gibi afetlere karşı tedbirlerimizi artırıyoruz. 2000 yılı öncesinde yapılan yapıların betonunda, zemininde ve planlamasında ciddi sorunlar var. Bu yapıların tamamının dönüşmesi gerekiyor. Tüm zorluklara rağmen çalışmalarımız ülke genelinde kararlılıkla sürüyor. Bugün de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin'e düşen 1020 konutun hak sahiplerini belirlemek için buradayız. Kurada adı çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Bu azimle 500 bin değil, milyonlarca konutu hayata geçirecek güce sahibiz" dedi.

Artvin Valisi Turan Ergün ise, " 81 ilde hayata geçirilen 500 bin konut seferberliği, devletimizin sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biridir. Bugün 1020 vatandaşımızın kendi yuvasına kavuşma yolunda önemli bir adım atılmıştır. Artvin, coğrafi yapısı ve iklim şartları itibarıyla konut üretiminin en zor olduğu illerden biridir. Ancak bu zorluklar hiçbir zaman hizmet irademizi zayıflatmadı. TOKİ eliyle bugüne kadar 586 konut tamamlandı, Seyitler bölgesinde ise 810 konutun yapımı devam ediyor" diye konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Konut, Politika, Ekonomi, Artvin, Son Dakika

Son Dakika Politika Artvin'de TOKİ kura çekimiyle bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:15
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:24:23. #7.11#
SON DAKİKA: Artvin'de TOKİ kura çekimiyle bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.