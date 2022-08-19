Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası fark açılıyor - Son Dakika
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Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası fark açılıyor

19.08.2022 23:25

ASAL Araştırma tarafından Ağustos ayı anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankete AK Parti'nin yüzde 35.5'lik oy oranı dikkat çekti. MHP'nin yüzde 8.9, BBP'nin de 0.8 almasıyla birlikte ise Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 45.2 olarak şekillendi. Millet İttifakı partilerinin toplam oyu ise 37.3'te kaldı.

2023 seçimlerine artık aylar kala anket şirketleri tarafından yapılan anketlerin sonuçları da heyecanla takip ediliyor. Anket sonuçlarını son açıklayan şirketlerden biri de ASAL Araştırma oldu.

AK PARTİ YÜZDE 35.5 OY ALDI

26 ilde 9-15 Ağustos tarihleri arasında toplamda 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızların dağıtılmasıyla birlikte hesaplanan sonuçlarda birinci sırada çıkan AK Parti yüzde 35.5 oy aldı. AK Parti'yi sırasıyla 25.7 ile CHP, 11.6 ile İYİ Parti, 10.1 ile HDP ve 8.9'luk puanla da MHP takip etti.

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İTTİFAKLAR ARASINDA 7.9 PUANLIK FARK OLUŞTU

Son anket sonuçlarında Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki fark da dikkat çekti. Millet İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oyu 45.2 olarak kayda geçerken, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu 37.3'te kaldı. Henüz ittifakta anlaşmayan SP, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ise bu listeye dahil edilmedi.

ANKETTE ZAFER PARTİSİ DE YER ALDI

Ankette dikkat çeken bir diğer detay ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu. Ümit Özdağ'ın ısrarla "yüzde 9'larda" dediği Zafer Partisi'nin yüzde 1.3 aldığı görüldü. Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin de 1.1'lik oy oranıyla, 0.9 alan Saadet Partisi'nin önüne geçmesi gözlerden kaçmadı.

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Son Dakika Politika Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası fark açılıyor - Son Dakika


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