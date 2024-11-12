Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
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Politika

Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

HÜDA PAR'lı Ramanlı, 2025'te asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini açıkladı.

12.11.2024 17:46
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Sermaye kollanırken, emeğin enflasyona karşı ezdirilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla biz, 2025 yılı için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının konserlere harcadığı "onlarca milyon liradan" bahsedildiğini söyledi.

Belediyenin, yetimin, öksüzün malı, fakir fukaranın kapısı olduğunu belirten Ramanlı, "Eğer siz, elinizdeki imkanları har vurup harman savurur, gereksiz işlere harcarsanız elbette millet bunun hesabını sizden sorar." diye konuştu.

Türkiye'deki belediyelerin neredeyse tamamının partisi fark etmeksizin böylesi faydasız işlerle meşgul olduğunu ve kaynaklarını buralara harcadığını öne süren Ramanlı, belediyelerin artık çok ciddi manada denetlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ramanlı, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin başlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz, asgari ücrete en azından gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılmasını teklif ediyoruz. Bize göre de bu rakam 2025 yılı için 30 bin liranın altına düşmemelidir çünkü biz asgari ücretlileri enflasyona ezdiremeyiz. Sermaye, iş gücü karşısında her zaman avantajlı durumdadır. Sermaye kollanırken, emeğin enflasyona karşı ezdirilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla biz, 2025 yılı için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika

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