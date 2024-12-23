Asgari Ücret Bu Hafta İçinde Açıklanacak

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin sorulan soruya Bakan Işıkhan, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullandı.