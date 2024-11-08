Aşık Şenlik Tüneli Tasarruf Sağladı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışı yapılan Aşık Şenlik Tüneli ve bağlantı yollarına ilişkin "Çalışmalarımızla güzergahı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf elde etmiş olduk." dedi.

Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ardahan'ın manevi mimarlarından olan merhum Aşık Şenlik'in adını verdikleri Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun açılışında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mozeret Geçidi'nin sadece bir ulaşım yolu değil aynı zamanda bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıdığını anlatan Uraloğlu, Mozeret Geçidi'nin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının da bölgenin sürdürülebilir kalkınması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu kapsamda Aşık Şenlik Tüneli ve bağlantı yolunun inşasıyla Mozeret Geçidi'nin ulaşım altyapısının güçlenmesi ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük bir adım attıklarına dikkati çeken Uraloğlu, Ardahan'ın yetiştirdiği büyük ozan Aşık Şenlik'in ismini tünele vererek bölgenin kültürel mirasına da sahip çıktıklarını anlattı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan ve Aşık Şenlik Tünelinin de bulunduğu 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Güzergah üzerinde yer alan 2,159 rakımlı Mozeret Geçidi'ni de 2,308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da bu vesileyle bitirmiş olduk. Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan ve Doğu Anadolu'nun Çıldır ilçesi üzerinden Aktaş Sınır Kapısı'na ve Gürcistan'a yüksek standartlı bir ulaşım sağladık." dedi.

Uraloğlu, ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajları ortadan kaldırdıklarını, yol kotunu 209 metre aşağıya alarak bu güzergahı kullanan sürücülerin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdiklerini, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak trafik güvenliğine sağladıklarını bildirdi.

Gürültü bariyeri, kuşların ulaşımdan etkilenmesini önleyecek

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızla güzergahı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf elde etmiş olduk. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2.042 ton azaltarak Ardahan'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Bu projemizde doğanın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ortaya koyan çok özel bir çalışmamız da var. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu'nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye'deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız.

Bu tünel, yüzyıllardır kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgeye bir nefes olmuş, bölge insanının yüreklerine umut aşılamış, Ardahan'ın geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olmuştur. Artık kışın çetin şartları, insanımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek, bölgenin ticareti canlanacak, turizmi gelişecek; tünelimizin içinden geçen her araç, bölgenin kalkınmasına bir tuğla daha koyacaktır."

Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli'nin Ardahan'ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale getirdiğini, artık Ardahan'ın, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çeken şehir haline geldiğini vurguladı.

Son 22 yılda Türkiye'nin tünel uzunluğu 767 kilometreye çıktı

Türkiye'de yapılan son yıllık yatırımlara değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapılmıştı. Son 22 yılda AK Parti hükümetlerin döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu uzunluğu 767 kilometreye çıkardık. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam viyadük uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaşmıştır. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarımız, tünellerimiz ve köprülerimizle seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan da yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yıllık toplam 198 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyoruz."

Uraloğlu, Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları ile Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya uzanan ana ulaşım koridoru üzerinde yer alması ve Kuzey-Güney aksında da Doğu Karadeniz'i Kuzey TETEK hattına bağlaması bakımından önem arz eden Ardahan'ın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini söyledi.

Son 22 yılda Ardahan'ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 33 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Hiç bölünmüş yolu yoktu, 147 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Bitümlü sıcak karışımlı yolu da yoktu, 161 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Ardahanlı kardeşlerimizi yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Kars-Susuz-Ardahan, Ardahan-Yanlızçam, Ardahan Şehir Geçişi, Ardahan Kuzey Güney Çevre Yolları, Çıldır-Aktaş Yolu, Göle-Ardahan Yolu, Göle Çevreyolu gibi önemli güzergahlardaki çalışmalarımızı bitirdik." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, şu anda 8 milyar liranın üstünde proje bedeliyle Ardahan-Çıldır Ayrımı-Posof-Türkgözü Yolu, Çamlıçatak- Hasköy ve Çoruh Üniversitesi İl Yolu gibi 8 ayrı kara yolu projesine devam ettiklerini anlattı.

Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu kapsamında 276 metre uzunluğundaki çift köprü olarak inşa ettikleri Kura Viyadüğü'ndeki çalışmaları inceleyeceklerini anlatan Uraloğlu, projede 4 bin 972 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ve Kura Viyadüğü ile 1 adet 87 metrelik çift köprü ve 1 adet 180 metrelik tek köprü bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, projenin bölünmüş yol kısmında 6,6 kilometre ve Ilgar Tünelinde de 504 kazı-destek ve 186 metre nihai beton kaplama imalatını tamamladıklarını, yolun kalan kısmından 3 kilometre bölünmüş yol ile Kura Viyadüğü'ndeki çalışmaları da bu yıl bitmeden tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Açılışa, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve diğer ilgililer katıldı.