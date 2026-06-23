Askeri İşbirliği Anlaşması İmzalandı

ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, Milli Savunma Bakanlığı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmenin ardından her iki bakan, Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı" denildi.