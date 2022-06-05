Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi - Son Dakika
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Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi

05.06.2022 18:51
Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimde Ali Arıcı yeni muhtar oldu.

2021 yılı Aralık ayında vefat eden Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır'dan boşalan koltuk için seçim yapıldı. 116 seçmeni bulunan Aslanyaylası Mahallesi'nde 3 aday seçimlere katıldı. Adnan Çandır'ın vefatının ardından muhtar vekili olan Muhsin Uysal'ın yanı sıra Ali Arıcı ve Kadir Şahan'da Mahalle Muhtarlığı için aday oldu.

Yapılan seçimde 54 oy alan Ali Arıcı yeni muhtar olarak belirlenirken, Muhsin Uysal 33, Kadir Şahan 16 oy aldı. 37 yaşındaki Ali Arıcı Aslanyaylası Mahallesi'nin genç muhtarı oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ali Arıcı, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi - Son Dakika

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