ASRİAD Van Şubesinin Ankara temasları sürüyor - Son Dakika

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, yönetimi ile birlikte Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden ASRİAD yönetimi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı ziyaret etti. Başkan yardımcıları İsmail Eren, Mustafa Yakut, Ali Arı, Babür Alkoç ile birlikte Orhan'ı ziyaret eden ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, gündeme ilişkin istişarelerde bulundu. Van'ın gündemindeki birçok konunun masaya yatırıldığı görüşme sonrasında Başkan Han, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a plaket takdiminde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan ise ASRİAD heyetine teşekkürlerini ifade etti.

Daha sonra yönetimi ile birlikte AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ı ziyaret eden ASRİAD yönetimi, kentin ekonomisine katkı sağlayacak hususları paylaştı. Gündeme ilişkin birçok konuda fikir alışverişinde bulunulan görüşme sonrasında ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han tarafından AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'a plaket takdiminde bulunuldu.

ASRİAD Van Şubesi ardından 23-24 dönem Ordu Milletvekili AK Parti Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı ve ASRİAD Ankara Şube Başkanı Mustafa Hamarat ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nu kahvaltıda ağırladı. Burada gündemle ilgili Hamarat ve Türkmenoğlu ile istişarelerde bulunan ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, Hamarat ve Türkmenoğlu'na plaket takdim etti.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Hamarat ve Türkmenoğlu ise ASRİAD Van Şubesi yönetimine başarılar diledi. - VAN