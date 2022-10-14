Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı başladı - Son Dakika
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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı başladı

14.10.2022 00:57
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesi başladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) 6'ncı Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Oturum öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin fotoğraf karesinde yan yana yer aldı.

CICA Zirvesi'nin açılış konuşmasını ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptı. Üye sayısının 27'ye yükseldiğini ifade eden Tokayev, uluslararası zirvenin Asya ülkeleri ve dünya örgütlerinde prestiji daha da yükselttiğini belirtti. Asya'nın geleceğini ülkeler arasındaki diyaloğun belirleyeceğini söyleyen Tokayev, "Aynı zamanda örgütümüze Kuveyt'in de üye olmasından dolayı tebriklerimi iletiyorum. Biliyorsunuz, dünyanın en büyük şehrinin 21'i Asya'da yer alıyor. Asya'nın önündeki geleceği bizim politik şekilde yapacağımız diyaloglar, ülkeler arası, kültürler arası bağlantıdan dolayı güçlenecektir. Zirvenin amacı da ülkelerarası güvenlik, ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temasları çerçevesinde bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Rusya- Ukrayna savaşındaki son durumu ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor. - ASTANA

YORUMLAR
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'CICA modern diplomasi enstitüsü haline geldi' Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'CICA modern diplomasi enstitüsü haline geldi' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmeyi devam ettirerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmeyi devam ettirerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Asya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı başladı - Son Dakika

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