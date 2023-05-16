ATA İttifakı ortağı Millet İttifakı'na göz kırptı! AP'den ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana

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14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığını ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destek vereceği tartışılırken, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

"GÖNLÜMÜZ MİLLET İTTİFAKI'NDAN YANA"

Sinan Oğan'ı aday gösteren ittifakın iki bileşeninden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, protesto oylarının kendilerinde toplandığını söyleyerek ikinci tur için "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dedi.

"İLK TURDAN HERKESİN GEREKEN DERSİ ÇIKARMIŞ OLMASI LAZIM"

Gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medya üzerinden Vecdet Öz ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Hacır, paylaşımında Öz'ün "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dediğini belirtti.