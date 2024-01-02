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Atakum Belediye Başkanı: Türkiye'nin dayanışmaya ve birliğe ihtiyacı var - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı: Türkiye'nin dayanışmaya ve birliğe ihtiyacı var

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediye Meclisi'nin 2024 yılının ilk toplantısında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere örnek olacak ve kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya ve birliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi ve Denetim Komisyonu Üyeleri gizli oy yöntemiyle seçildi.

Atakum Belediye Başkanı: Türkiye\'nin dayanışmaya ve birliğe ihtiyacı var
02.01.2024 - 16:04,
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Özellikle bu dönemde bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak hem çevremizdeki ülkelere örnek olacak hem de kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya ve birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Atakum Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısı belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin yönettiği meclis toplantısında 5 madde gündem maddesinden 4'ü gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Diğer 1 maddede ise Denetim Komisyonu Üyeleri 'gizli oy' yöntemi ile seçildi. 5 üyenin seçildiği komisyon üyeleri bundan sonraki komisyon toplantılarında meclis çatısı altında çalışma yürütecekler.

"Emperyalist güçler rahat bırakmıyor"

Gündem maddeleri arasında söz alarak birlik ve beraberliğin önemine değinen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dün de zor bir coğrafyada yaşıyorduk bugün de zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Afganistan'dan Libya'ya kadar çevremizdeki tüm ülkeler tahrip edildi. Dünyayı yönettiğini iddia eden emperyalist güçler tarafından sınırımız da bir türlü rahat bırakılmıyor. Rusya- Ukrayna savaşıyor. Filistin'de savaş 90 gündür devam ediyor. Diğer yerlerde de ilan edilmemiş savaşlar var. Afganistan'da bir devlet var mı yok mu belli değil. Özellikle bu dönemde bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak hem çevremizdeki ülkelere örnek olacak hem de kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya, birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Meclisten detaylar

Atakum Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumunda ayrıca "meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi", "Erikli Mahallesi'nin ikiye bölünmesi", "norm kadro değişiklik cetvelleri" ve "geçici işçi çalıştırılması" gibi teklifler de daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyonlarına havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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