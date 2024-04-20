Atakum Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Atakum Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Atakum Belediyesi'nin 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni komisyonlar oluşturuldu ve meclis çalışmaları hızlandırıldı.

20.04.2024 18:09  Güncelleme: 18:15
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Atakum Belediyesi 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda parti gruplarının katılımını artırmak ve meclis çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yeni komisyonlar oluşturuldu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda bulunmasından dolayı Başkan Vekili Halil Taşkın'ın başkanlık ettiği toplantıda, 10 madde gündeme alındı. Toplantıda belediye meclis üyeleri, TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Atakum Belediyesi Meclisi'nin Nisan ayı Olağan Toplantısı ilk oturumunda; Başkan vekilleri, Katip, Encümen, Denetim ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlendi.

"Atakum için güzel çalışmalara imza atalım"

Başkan Vekili Halil Taşkın yaptığı açılış konuşmasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde, Atakumlu vatandaşlarımız; Başkanımız Serhat Türkel'e Atakum Belediye Başkanlığını, bizlere de belediye meclis üyeliğini tebliğ etmiştir. Önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde alınacak kararların; önce ülkemize, Samsunumuza ve Atakumumuza hayırlar getirmesini diliyorum. Bizler aday olduktan sonra siyasi rozetlerimizi çıkararak, Türk bayrağı ve Atatürk rozetlerini taktık. Siyasi söylemleri bıraktık. Herkese eşit, adil ve hakkaniyet içerisinde davranacağımıza söz vererek; hizmet ideolojisini yerine getirmek üzere yola çıktık. Ben inanıyorum ki; tüm belediye meclis üyelerimiz aynı duygu ve düşünceyi paylaşmaktadır. Hepsi Atakum sevdalısıdır. Alınacak kararların adaletten, hukuktan ve hakkaniyetten şaşmayacağına inancım tamdır. Gelin; hep birlikte siyasi söylemlerimizi, eylemlerimizi bu meclise taşımayalım. Birlik ve beraberlik içerisinde, Atakum için güzel çalışmalara imza atalım. İlçemizi, Türkiye'ye örnek bir ilçe yapalım. Çalışmalarıyla, kararlarıyla Türkiye'ye örnek bir meclis olalım. Burası, elbetteki demokratik bir ortamdır. Herkes fikirlerini, düşüncelerini beyan edecektir. Bütün amacımız Atakum'a hizmettir" dedi.

Komisyon üyeleri seçildi

Başkan vekilleri, Katip, Encümen, Denetim ve İhtisas Komisyonu üyelerinin belirlendiği toplantıda; 1. Başkan Vekili Halil Taşkın (CHP), 2. Başkan Vekili Ahmet Çam (CHP) oldu. Belediye Meclis Katip üyeliklerine asil olarak Havva Kocakaya (CHP) ve Birol Taşar (CHP); yedek olarak Taner Kaygusuz (CHP) ile Kayhan Doğan ( CHP) seçildi. Belediye encümeni olarak üç yıl görev alacak isimler; Kayhan Doğan (CHP), Nakif Yılmaz (CHP), Vildan Kumbasar (CHP) olarak belirlendi.

Yeni komisyonlar oluşturuldu

Kurulması zorunlu İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu haricinde; meclis üyelerinin sunduğu önergeler ile Hukuk, Kırsal Alan Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri, Kadın Aile Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği, Çevre Sağlık Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği, Eğitim Kültür Gençlik Spor ve Turizm ile Dezavantajlı Gruplar komisyonları oluşturuldu. Bir yıllığına görev yapacak komisyonlar; 3 üye CHP grubundan ve 2 üye AK Parti grubundan olmak üzere 5 üyeden oluşuyor. Buna göre İmar Komisyonu üyeliklerine; Vildan Kumbasar (CHP), Yalçın Genç (CHP), Cemil Işık (CHP), Kadir Erdoğdu (AK Parti), Resul Fethi Akyüz (AK Parti) seçilirken; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ise Tekin Bölükbaşı (CHP), Kayhan Doğan (CHP), Suat Yılmaz (CHP), İsa Bozçelik (AK Parti), Tamer Yıldız (AK Parti) oldu.

Diğer komisyon üyeleri şu şekilde: Hukuk Komisyonu: Halil Taşkın, Nakif Yılmaz, Birol Taşar, Selen Gülhan Çam, Erdal Benli. Kırsal Alan, Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu: Ahmet Çam, Murat Akar, Taner Kaygusuz, Yaşar Yiğit, Kadir Erdoğdu. Kadın, Aile, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Vildan Kumbasar, Havva Kocakaya, Suat Yılmaz, Selen Gülhan Çam, Turan Mısır. Çevre, Sağlık, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu: Havva Kocakaya, İlkay Şemun Pınar, Suat Yılmaz, İsmail Hut, İsa Bozçelik. Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu: Yalçın Genç, Serdal Çakmak, Nait Köse, Erdal Benli, Tamer Yıldız, Dezavantajlı Gruplar Komisyonu: Saim Erdoğan, Kenan Yıldırım, Havva Kocakaya, Turan Mısır, İsmail Hut. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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