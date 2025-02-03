Atakum'da Yeni Hayvan Barınağı Gündem Oldu - Son Dakika
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Politika

Atakum'da Yeni Hayvan Barınağı Gündem Oldu

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, ilçede yapılması planlanan yeni hayvan barınağı konusunu görüştü. Meclis, mevcut yerden vazgeçip, yeni alanların değerlendirilmesi için komisyona havale etti.

03.02.2025 20:40
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Atakum Meclisi'nde gündem 'hayvan barınağı'

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, ilçeye yapılması düşünülen 'hayvan barınağı' konusunu gündemine aldı. Eski yerden vazgeçilirken, yeni yer konusu görüşülerek komisyona havale edildi.

Atakum Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. Toplam 3 madde gündeme alınırken, "Sarayköy Mahallesi 186 bin m2 mera vasfındaki taşınmazın 25 bin m2'lik hayvan barınağı alanı ve 6 bin metrekarelik hayvan satış alanı için 'kamu yararı kararı' alınarak tahsis değişikliği yapılması" teklifi görüşüldü. Barınağın yapılması düşünülen yeni yer hakkında meclisi bilgilendiren Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Orman Genel Müdürlüğü bize yer olarak orman arazilerini ve kırılmış orman arazilerini gösteriyor. Onun haricinde herhangi bir tahsiste bulunamıyor. Çünkü elimizde tahsisli bir yerimiz var. Burayı istemiyoruz. Artık İncesu Mahallesi'nde hayvan barınağı yapmayacağız. Bunun için de yeni bir yer bulmamız gerekiyor. Bakanlık bize 5 tane yer gösterdi. Bunların hepsi bozuk orman arazileri. Bu arazilerin bir kısmına ulaşım zorluğu var. Eğimden ve yol yapımından dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Bir de tarıma bağlı meralarda bunu yapabiliyoruz. Hayvan kesim, satış yerleri ve barınakları meralarda yapmak daha kolay. Şu an yapılacak yeri düşünmemizin bir diğer sebebi de çevredeki iki mahalle ile pek ilişkisi yok. Mahallenin girişinden ayrılan bir yolla yukarıya çıkılıyor. Karayoluna yaklaşık 3 km uzaklıkta. Yaklaşık 5-6 mahallenin de ulaşımının kesişim noktasında bulunuyor. Ayca oraya koyacağımız zabıta ekipleri ile kaçak hayvan salımını da engelleyebiliriz. Bunu böyle değerlendirirseniz sevinirim. Başka da elimizde bir alternatif kalmıyor. Bir de hayvan barınağını bugün oraya yapmamız demek 7-8 sene değiştirmeyeceğiz anlamına gelmez. Kocaeli, İstanbul gibi büyük şehirlerde hiç kırsal alan yok. Onlar direkt şehir merkezine yapacaklar. Bu barınağı 2028'e kadar her şeyiyle bitirmiş olmamız gerekiyor. Çok harika da bir projemiz var. Orası barınaktan ziyade insanların nefes alabileceği bir nokta olacak" dedi.

Yıldız'ın açıklamalarına katılmadıklarını ifade eden Cumhur İttifakı üyeleri ise söz konusu alanın insan yerleşime yakın olduğu, barınak yapılması düşünülen alanın yakınında mahalleler bulunduğu, daha önceki örnekleri gibi barınaktan kaçacak ya da barınak yanına bırakılacak sokak hayvanlarının insan sağlığına tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle teklife olumsuz baktıklarını ifade ettiler.

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın, konunun komisyonda daha kapsamlı bir şekilde görüşüleceğini belirterek, maddenin komisyona havalesini oyladı. Söz konusu maddeyle birlikte diğer 3 madde daha kapsamlı görüşüldükten sonra Şubat ayının son meclis toplantısında karara bağlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Atakum'da Yeni Hayvan Barınağı Gündem Oldu - Son Dakika

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